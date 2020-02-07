"Стыд и неуважение": Министерка Новосад прокомментировала русскоязычные сериалы "1+1". В комментарии пришли Мосейчук, Притула, Магера

7 февраля, 2020, 14:02

Министр образования Анна Новосад спровоцировала оживленную дискуссию в соцсетях, когда раскритиковала языковую политику телеканала "1+1"

Еспресо.TV приводит разговор, состоявшийся под сообщением министра образования Анны Новосад.

"Не знаю, как там с владением государственным языком у какой-то среднестатистической Антонины, на которую ориентируется "1+1", но вот это вот "артистам пока ещё тяжело работать на украинском языке" - это стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости. Может, все-таки попытаются артисты? Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, потому что "увеличивает выработку, которая потом влияет на бюджет", - это расписаться в собственной неполноценности. Казалось, последнее мы уже как-то победили. Но нит... " - написала Новосад.

На ее сообщение отреагировала ведущая "1+1" Наталья Мосейчук. Она заявила, что ситуация с освещением СМИ языковой политики напоминает "высказывания в интервью по поводу высокой зарплаты министра и то, как хейтеры уничтожали за честное заявление Вас и Вашу репутацию". Также она добавила, что осенняя линейка сериалов выйдет на украинском именно потому, что выпуск весеннего продукта на русском (не в преимущественном большинстве) позволит сосредоточиться на адаптации на украинский осеннего контента.

"Измены нет", - заявила Мосейчук.

"Досадно, что журналисты исказили интервью Елены Еремеевой и вопросом языка решили нарастить себе бонусы. Обидно, когда люди, которые пострадали от хейтерства, становятся заложниками фейков. Осенью украинского на "плюсах" будет еще больше. Он возрастет в геометрической прогрессии. Возможно, кто-то назовет еще один канал, кто снимает свои фильмы на украинском и делает украинский трендовым? Модным? Надеюсь на понимание", - написала ведущая ТСН.

После этого в комментарии пришел ведущий "Нового" Сергей Притула:

"Если иногда включать что-нибудь, кроме "1+1", то можно заметить старания коллег по цеху. И, кстати, если украиноязычные гуцулы на вашем канале изображены придурками, а тонкую организацию души главной героини можно передать только на русском, то, возможно, не все в порядке с вашим трендами?!"

В комментарий к разговору пришел и режиссер и сценарист Нариман Алиев. Он отметил по поводу языковой политики:

"Вопрос не к артистам. Они, если нужно и на латыни заговорят.

Это просто расизм. "

В то же время Андрей Магера отметил:

"Еще почти 200 лет назад в условиях беспощадной русификаторской политики царского правительства Квитка-Основьяненко доказал, что на украинском языке можно писать шедевры. Такие как повесть "Маруся". Зато в наше время, на 29 году независимости, пытаются рассказывать о якобы трудностях снимать кино на украинском. Нас реально считают дебилами".

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