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Espreso.tvОбщество"Жалкие подражатели российской тележвачке, с чувством неполноценности": соцсети отреагировали на русскоязычный сезон сериалов на "1+1"

"Жалкие подражатели российской тележвачке, с чувством неполноценности": соцсети отреагировали на русскоязычный сезон сериалов на "1+1"


фото: telekritika.ua
Соцсети отреагировали на новость, в которой сказано, все семь новых сериалов на канале "1+1" выйдут на экраны на русском языке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Журналист Богдан Буткевич считает, что украиноязычная культура должна стать фронтом борьбы за мозг.

Журналистка Ольга Лень считает, что такая политика свидетельствует о том "что на смену самодостаточным людям с чувством достоинства к его руководству пришли жалкие подражатели далеко не передовой российской тележвачку, с глубоким чувством собственной незначительности".

Дмитрий Волковинський считает, это провалом и то, что нужно начинать все по-новому.

У обозревателя Александра Михельсона нет цензурных комментариев.

Экс-глава Госкино Филипп Ильенко считает, что эта ситуация - пробитое моральное дно.

Ирма Ванца-Витовская спрашивает, может дело не в языке?

 
По мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, "1+1" работает мощным инструментом вбивания в мозги десятков миллионов собственно этой идеи "Украинский - примитивное, рыхлое, несостоятельное, непригодное".

Певец Юрко Юрченко не понимает, почему у украинского языка не та тональность.

Сотрудница Украинского инститита книги Кристина Морозова считает, что 1+1 в плену стереотипов.

Генеральная директор "Художественного Арсенала" спрашивает, не имперское ли вещание в "1 + 1"?

 

 
 
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