"Жалкие подражатели российской тележвачке, с чувством неполноценности": соцсети отреагировали на русскоязычный сезон сериалов на "1+1"

6 февраля, 2020, 16:28

Соцсети отреагировали на новость, в которой сказано, все семь новых сериалов на канале "1+1" выйдут на экраны на русском языке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Журналист Богдан Буткевич считает, что украиноязычная культура должна стать фронтом борьбы за мозг.

Журналистка Ольга Лень считает, что такая политика свидетельствует о том "что на смену самодостаточным людям с чувством достоинства к его руководству пришли жалкие подражатели далеко не передовой российской тележвачку, с глубоким чувством собственной незначительности".

Дмитрий Волковинський считает, это провалом и то, что нужно начинать все по-новому.