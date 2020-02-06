"Жалкие подражатели российской тележвачке, с чувством неполноценности": соцсети отреагировали на русскоязычный сезон сериалов на "1+1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Журналист Богдан Буткевич считает, что украиноязычная культура должна стать фронтом борьбы за мозг.
Журналистка Ольга Лень считает, что такая политика свидетельствует о том "что на смену самодостаточным людям с чувством достоинства к его руководству пришли жалкие подражатели далеко не передовой российской тележвачку, с глубоким чувством собственной незначительности".
У обозревателя Александра Михельсона нет цензурных комментариев.
Экс-глава Госкино Филипп Ильенко считает, что эта ситуация - пробитое моральное дно.
Ирма Ванца-Витовская спрашивает, может дело не в языке?
Певец Юрко Юрченко не понимает, почему у украинского языка не та тональность.
Сотрудница Украинского инститита книги Кристина Морозова считает, что 1+1 в плену стереотипов.
Генеральная директор "Художественного Арсенала" спрашивает, не имперское ли вещание в "1 + 1"?
- 4 февраля "1+1" представил новый сезон 2020 года, в котором все семь новых сериалов выйдут на экраны на русском языке.
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