Правительство не приняло решение о переписи населения, - Дубилет

6 февраля, 2020, 16:51

В правительстве еще не приняли решение о переписи населения

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает " Украинская правда".

"Мы еще ведем дискуссию о том, насколько мы можем себе позволить проводить перепись традиционным образом. Будем еще обсуждать. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем принять решение. У нас есть разные мнения внутри команды в этом", - заявил министр.

Он добавил, что основная проблема - это сопоставимость финансирования и того качества переписи, которая будет в итоге.

"Будем общаться со специалистами, в том числе с финансистами, потому что, к сожалению, это не простое решение, здесь нет правильно или неправильно. Есть решение, которое приходится принимать, учитывая те бюджеты, которые у нас есть", - сказал Дубилет.

Напомним, 23 января Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины.