Правительство не приняло решение о переписи населения, - Дубилет
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает " Украинская правда".
"Мы еще ведем дискуссию о том, насколько мы можем себе позволить проводить перепись традиционным образом. Будем еще обсуждать. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем принять решение. У нас есть разные мнения внутри команды в этом", - заявил министр.
Он добавил, что основная проблема - это сопоставимость финансирования и того качества переписи, которая будет в итоге.
"Будем общаться со специалистами, в том числе с финансистами, потому что, к сожалению, это не простое решение, здесь нет правильно или неправильно. Есть решение, которое приходится принимать, учитывая те бюджеты, которые у нас есть", - сказал Дубилет.
Напомним, 23 января Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины.
- Социолог Ирина Бекешкина раскритиковала его, заявив, что проведенное в Украине оценивание численности населения Украины не заменит настоящего переписи
- 4 февраля Общественная организация "Украинский центр общественных данных" заявила, что подсчет данных о количестве фактического населения Украины, которые обнародовал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, был сделан простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
- Дубилет прокомментировал обвинения в фальсификации "переписи" населения.
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