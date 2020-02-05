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Espreso.tvСпортВозможно, я и обезьяна: Усик запостил в Instagram странный стих

Возможно, я и обезьяна: Усик запостил в Instagram странный стих


фото: Reuters
Украинский боксер Александр Усик выложил в Instagram странный стих, который адресовал своим "хейтерам"

Запись боксер опубликовал в Instagram.

"На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем", - оставил подпись Усик.

На сообщение одним из первых отреагировал пророссийский блогер Анатолий Шарий, который оставил под стихотворением боксера эмодзи - "огонь" и "смех до слез".

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