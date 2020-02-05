Возможно, я и обезьяна: Усик запостил в Instagram странный стих
5 февраля, 2020, 17:31
Украинский боксер Александр Усик выложил в Instagram странный стих, который адресовал своим "хейтерам"
Запись боксер опубликовал в Instagram.
"На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем", - оставил подпись Усик.
На сообщение одним из первых отреагировал пророссийский блогер Анатолий Шарий, который оставил под стихотворением боксера эмодзи - "огонь" и "смех до слез".
- 14 января Усик распространил ролик с нарезкой достижений Василия Ломаченко под украинским флагом, начиная с 2004 года и заканчивая 2012-м.
- Напомним, 9 января Ломаченко выложил в Instagram видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа".
- 11 января Василий Ломаченко прокомментировал видео с российскими спецназовцами, которое он опубликовал в Instagram.
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