Возможно, я и обезьяна: Усик запостил в Instagram странный стих

5 февраля, 2020, 17:31

Украинский боксер Александр Усик выложил в Instagram странный стих, который адресовал своим "хейтерам"

Запись боксер опубликовал в Instagram.

"На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем", - оставил подпись Усик.

На сообщение одним из первых отреагировал пророссийский блогер Анатолий Шарий, который оставил под стихотворением боксера эмодзи - "огонь" и "смех до слез".