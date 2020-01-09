Ломаченко изложил в Instagram видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа"
9 января, 2020, 13:53
Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео с российскими спецназовцами, которое прославляет "силу православного духа"
Видео опубликовано на странице Ломаченко в Instagram.
На видео говорится о "силе православного духа". В ролике с логотипом российского YouTube-канала "Корсунская пустынь" в кадре фигурируют российские спецназовцы, которые являются главными героями видео. На шлемах бойцов на цветном видео выложенном в YouTube заметны изображения российских триколоров.
В комментариях к видео некоторые подписчики уже раскритиковали чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета).
"Корсунская пустынь" - это монастырь Русской православной церкви в Орловской области.
- Напомним, в декабре 2019 г. Василий Ломаченко совершил паломничество в Иерусалим с представителями УПЦ (МП) и принял участие в богослужении.
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