Ломаченко изложил в Instagram видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа"

9 января, 2020, 13:53

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео с российскими спецназовцами, которое прославляет "силу православного духа"

Видео опубликовано на странице Ломаченко в Instagram.

На видео говорится о "силе православного духа". В ролике с логотипом российского YouTube-канала "Корсунская пустынь" в кадре фигурируют российские спецназовцы, которые являются главными героями видео. На шлемах бойцов на цветном видео выложенном в YouTube заметны изображения российских триколоров.

В комментариях к видео некоторые подписчики уже раскритиковали чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

"Корсунская пустынь" - это монастырь Русской православной церкви в Орловской области.