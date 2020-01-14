Усик поддержал Ломаченко после видео с российскими военными

14 января, 2020, 15:52

Александр Усик распространил ролик с нарезкой достижений Василия Ломаченко под украинским флагом, начиная с 2004 года и заканчивая 2012-м

Видео боксер опубликовал в instagram.

На прошлой неделе украинец Василий Ломаченко в соцсетях опубликовал провокационное видео в поддержку православия с российскими спецназовцами и благодарностью "вежливым людям". Фанаты сразу раскритиковали чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

Сегодня, 14 января, Александр Усик поделился с подписчиками видео, на котором Ломаченко прославляет Украину. В ролике акцентируется внимание на украинском флаге, который держит в руках боксер, а в середине ролика звучит украинский гимн.