Суть не в триколоре: Ломаченко прокомментировал скандальное видео с российскими военными
11 января, 2020, 15:55
Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал видео с российскими спецназовцами, которое он опубликовал в Instagram
Ломаченко выложил в Instagram видео, на котором объяснил свой поступок в стихотворной форме.
Его смысл сводится к тому, что критики не увидели сути видео.
"Спасибо всем, кто все же увидел суть. Она была вовсе не в триколоре", - сказал Ломаченко.
- Напомним, 9 января Ломаченко выложил в Instagram видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа".
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