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Espreso.tvОбществоСуть не в триколоре: Ломаченко прокомментировал скандальное видео с российскими военными

Суть не в триколоре: Ломаченко прокомментировал скандальное видео с российскими военными


фото: Instagram
Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал видео с российскими спецназовцами, которое он опубликовал в Instagram

Ломаченко выложил в Instagram видео, на котором объяснил свой поступок в стихотворной форме.

Его смысл сводится к тому, что критики не увидели сути видео.

"Спасибо всем, кто все же увидел суть. Она была вовсе не в триколоре", - сказал Ломаченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

 

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