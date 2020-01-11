Суть не в триколоре: Ломаченко прокомментировал скандальное видео с российскими военными

11 января, 2020, 15:55

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал видео с российскими спецназовцами, которое он опубликовал в Instagram

Ломаченко выложил в Instagram видео, на котором объяснил свой поступок в стихотворной форме.

Его смысл сводится к тому, что критики не увидели сути видео.

"Спасибо всем, кто все же увидел суть. Она была вовсе не в триколоре", - сказал Ломаченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 11 Янв 2020 в 1:30 PST