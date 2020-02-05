В Харькове с подозрением на коронавирус госпитализировали 6 студентов

5 февраля, 2020, 14:46

В Харькове из-за подозрений на коронавирус госпитализировали шестерых студентов из Китая

Об этом сообщает KHARKIV Today .

"Шесть студентов из Китая госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Их поместили в специальные боксы, а врачи ведут за ними усиленный надзор. Хотя коронавирус у них не подтвердился, студенты могли контактировать с носителями инфекции - большинство из них недавно были в Китае", - говорится в сообщении.

Большинство из них учатся в ХАИ и живут в общежитиях. Ожидается, что в ближайшее время они будут выписаны.

"Мы их специализируемся по респираторной инфекцией и динамично за ними наблюдаем", - рассказал главный врач Павел Нартов.

По словам медиков, только один из госпитализированных был в Ухане.