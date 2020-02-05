В Харькове с подозрением на коронавирус госпитализировали 6 студентов
Об этом сообщает KHARKIV Today .
"Шесть студентов из Китая госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Их поместили в специальные боксы, а врачи ведут за ними усиленный надзор. Хотя коронавирус у них не подтвердился, студенты могли контактировать с носителями инфекции - большинство из них недавно были в Китае", - говорится в сообщении.
Большинство из них учатся в ХАИ и живут в общежитиях. Ожидается, что в ближайшее время они будут выписаны.
"Мы их специализируемся по респираторной инфекцией и динамично за ними наблюдаем", - рассказал главный врач Павел Нартов.
По словам медиков, только один из госпитализированных был в Ухане.
Главный врач инфекционной больницы отметил, что в Харьковской области пока нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.
"Пока такие тест-системы есть только в Киеве, в лабораторном центре. У нас сегодня было селекторное совещание с Министерством здравоохранения, и там сообщили, что в Украине уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет еще дополнительная партия, и после этого распределять их между областями. Поэтому пока, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев, если больной подходит под клинический случай коронавирусной инфекции ", - отметил Нартов.
При этом Нартов не смог ответить на вопрос, когда примерно первые тест-системы прибудут в Харьковскую область.
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