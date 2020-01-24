 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоDeutsche Bahn официально объяснил условия соглашения с Укрзализныцей

Deutsche Bahn официально объяснил условия соглашения с Укрзализныцей


фото: reuters
Немецкий концерн Deutsche Bahn договорился с украинской стороной о предоставлении поддержки Укрзализныце

Об этом в сообщила пресс-служба концерна.

Соответствующее соглашение было заключено 22 января 2020 года в Давосе. Дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления, обсуждаются.

Также сообщается, что в начале февраля 2020 года член правления DB, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла и представители украинского правительства подпишут в Киеве меморандум о стратегическом партнерстве, в котором будут определены дальнейшие детали сотрудничества.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать