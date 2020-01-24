Deutsche Bahn официально объяснил условия соглашения с Укрзализныцей

24 января, 2020, 17:01

Немецкий концерн Deutsche Bahn договорился с украинской стороной о предоставлении поддержки Укрзализныце

Об этом в сообщила пресс-служба концерна.

Соответствующее соглашение было заключено 22 января 2020 года в Давосе. Дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления, обсуждаются.

Также сообщается, что в начале февраля 2020 года член правления DB, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла и представители украинского правительства подпишут в Киеве меморандум о стратегическом партнерстве, в котором будут определены дальнейшие детали сотрудничества.