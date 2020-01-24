Deutsche Bahn официально объяснил условия соглашения с Укрзализныцей
24 января, 2020, 17:01
Немецкий концерн Deutsche Bahn договорился с украинской стороной о предоставлении поддержки Укрзализныце
Об этом в сообщила пресс-служба концерна.
Соответствующее соглашение было заключено 22 января 2020 года в Давосе. Дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления, обсуждаются.
Также сообщается, что в начале февраля 2020 года член правления DB, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла и представители украинского правительства подпишут в Киеве меморандум о стратегическом партнерстве, в котором будут определены дальнейшие детали сотрудничества.
- Напомним, в четверг, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn .
- Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут советниками в реформировании "Укрзализныци" , заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
- А немецкий перевозчик Deutsche Bahn сообщил, что будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить ею.
- Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал подписание "Меморандума о взаимопонимании" между "Укрзализныцей" и железнодорожной компанией Германии.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-