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Espreso.tvОбществоКоронавирус: 53 украинца хотят вылететь из провинции Хубэй, - МИД

Коронавирус: 53 украинца хотят вылететь из провинции Хубэй, - МИД


фото: reuters
По состоянию на 4 февраля посольству Украины в Китае известно о 80 гражданах Украины, которые находятся в Ухане и других городах провинции Хубэй - эпицентре коронавируса

Об этом 5 февраля изданию "ГОРДОН" рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

"53 наших соотечественника изъявили желание быть эвакуированными из провинции Хубэй на родину. В посольстве в круглосуточном режиме работает оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которая в режиме реального времени обрабатывает обращения наших соотечественников. Также работает горячая линия департамента консульской службы МИД Украины по телефону: +38 044 238 16 57 ", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что представители украинской власти работают над тем, чтобы эвакуировать украинцев с местностей, наиболее пораженных коронавирусом 2019-nCoV.

"Министерство иностранных дел в пределах своих полномочий проводит работу с нашими соотечественниками в КНР. В частности, обработана логистическая составляющая и другие практические меры.

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