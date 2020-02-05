Коронавирус: 53 украинца хотят вылететь из провинции Хубэй, - МИД

5 февраля, 2020, 15:58

По состоянию на 4 февраля посольству Украины в Китае известно о 80 гражданах Украины, которые находятся в Ухане и других городах провинции Хубэй - эпицентре коронавируса

Об этом 5 февраля изданию "ГОРДОН" рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.



"53 наших соотечественника изъявили желание быть эвакуированными из провинции Хубэй на родину. В посольстве в круглосуточном режиме работает оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которая в режиме реального времени обрабатывает обращения наших соотечественников. Также работает горячая линия департамента консульской службы МИД Украины по телефону: +38 044 238 16 57 ", - добавили в пресс-службе.



В ведомстве добавили, что представители украинской власти работают над тем, чтобы эвакуировать украинцев с местностей, наиболее пораженных коронавирусом 2019-nCoV.



"Министерство иностранных дел в пределах своих полномочий проводит работу с нашими соотечественниками в КНР. В частности, обработана логистическая составляющая и другие практические меры.