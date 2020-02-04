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Espreso.tvОбществоПравительство 5 февраля подпишет меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn, - Криклий

Правительство 5 февраля подпишет меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn, - Криклий

5 февраля Кабинет Министров планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn AG, это будет происходить в несколько этапов

Об этом в эфире Радио НВ сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Завтра приезжает немецкая делегация, и мы будем подписывать документы с ними, меморандум уже о сотрудничестве, а не о понимании. И, собственно, мы будем это в несколько этапов делать, никто не торопится, чтобы принимать вслепую решение. Мы должны четко понять, какие максимальные выгоды мы от этого получим, от этого сотрудничества... Должны быть конкретные показатели, ответственность, финансовая мотивация, финансовая ответственность, что они инвестируют, на каких этапах. Вот когда мы все эти вещи проработаем, тогда мы сможем сказать, какой механизм это будет", - сказал Криклий.

Он отметил, что базово речь идет об аудите, консалтинге, подготовке к трансформации компании.

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