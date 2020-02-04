Правительство 5 февраля подпишет меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn, - Криклий
Об этом в эфире Радио НВ сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Завтра приезжает немецкая делегация, и мы будем подписывать документы с ними, меморандум уже о сотрудничестве, а не о понимании. И, собственно, мы будем это в несколько этапов делать, никто не торопится, чтобы принимать вслепую решение. Мы должны четко понять, какие максимальные выгоды мы от этого получим, от этого сотрудничества... Должны быть конкретные показатели, ответственность, финансовая мотивация, финансовая ответственность, что они инвестируют, на каких этапах. Вот когда мы все эти вещи проработаем, тогда мы сможем сказать, какой механизм это будет", - сказал Криклий.
Он отметил, что базово речь идет об аудите, консалтинге, подготовке к трансформации компании.
- Напомним, в четверг, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn.
- Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут советниками в реформировании "Укрзализныци", заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
- А немецкий перевозчик Deutsche Bahn сообщил, что консультировать "Укрзализныцю", а не руководить ею.
- Немецкий концерн Deutsche Bahn договорился с украинской стороной о предоставлении поддержки Укрзализныци.
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