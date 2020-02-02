"Сдавайте мандат! Язык украинский вы не любите, над пенсионерами издеваетесь". Попытка депутата- "слуги" Брагарь извиниться перед пенсионеркой набрала рекордное количество комментариев
Речь идет о преимущественно осуждающих репликах и обращениях к политику, передает Еспресо.TV.
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"Сдавайте мандат! Вы не достойны быть в парламенте! За какие такие заслуги вас должны содержать украинские налогоплательщики? Язык украинский вы не любите, над пенсионерами издеваетесь.
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Вам надо еще набираться жизненного опыта, пойти защищать Украину, набраться ума! Такие депутаты в 25 лет без знаний, опыта, любви к Украине - нам не нужны! Сдавайте мандат! ", - пишет ему пользовательница Зоряна Яницкая.
"Ты знаешь, что ты не компетентен, и ты лезешь в политику. Ты - преступник.
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Потому осознаешь, что ты не можешь ничего поменять, а сидишь и получаешь огромную зарплату. Иди отсюда! Забирай мандат! ", - поддерживает ее предложение Галина Литвинюк.
"Если ты не научился отвечать на чувствительные вопросы, но хорошо демонстрируешь свое презрение к людям, то как ты можешь быть народным депутатом? Сдай мандат!", - добавляет Михаил Скляр.
- Напомним, 25-летний член парламентской фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Евгений Брагарь также обратился к Национальной полиции с требованием привлечь к уголовной ответственности по ст. 161 УК двух женщин, аероразведчицу и военного медика , которые требовали от водителя междугородного автобуса Луцк-Киев прекратить показ кинопродукции российского производства.