"Сдавайте мандат! Язык украинский вы не любите, над пенсионерами издеваетесь". Попытка депутата- "слуги" Брагарь извиниться перед пенсионеркой набрала рекордное количество комментариев

2 февраля, 2020, 10:24

По состоянию на утро воскресенья, 2 февраля 2020 года, сообщение 25-летнего народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагаря, в котором он как бы извиняется перед жительницей пригорода Кропивницкого за адресованный ей совет продать пса, чтобы оплатить потребленный газ, набрал более 5 тыс . комментариев

Речь идет о преимущественно осуждающих репликах и обращениях к политику, передает Еспресо.TV.

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"Сдавайте мандат! Вы не достойны быть в парламенте! За какие такие заслуги вас должны содержать украинские налогоплательщики? Язык украинский вы не любите, над пенсионерами издеваетесь.

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Вам надо еще набираться жизненного опыта, пойти защищать Украину, набраться ума! Такие депутаты в 25 лет без знаний, опыта, любви к Украине - нам не нужны! Сдавайте мандат! ", - пишет ему пользовательница Зоряна Яницкая.

"Ты знаешь, что ты не компетентен, и ты лезешь в политику. Ты - преступник.

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Потому осознаешь, что ты не можешь ничего поменять, а сидишь и получаешь огромную зарплату. Иди отсюда! Забирай мандат! ", - поддерживает ее предложение Галина Литвинюк.

"Если ты не научился отвечать на чувствительные вопросы, но хорошо демонстрируешь свое презрение к людям, то как ты можешь быть народным депутатом? Сдай мандат!", - добавляет Михаил Скляр.