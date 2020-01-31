Производитель самолетов Boeing понес убытки впервые за 22 года

31 января, 2020, 16:16

Американская корпорация Boeing после нескольких авиакатостроф с самолетом 737 MAX понесла в 2019 году чистый убыток в размере $636 млн. Еще год назад чистая прибыль компании была $10,46 млрд

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.

Отмечается, что компания понесла убытки в годовом исчислении впервые с 1997 года.

"Мы сосредоточены на возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX и восстановлении долгосрочного доверия пассажиров к бренду Boeing", - заявил генеральный директор компании Дэвид Кэлхуна.

В частности, годовая выручка компании составляет $76,56 млрд, сократившись на 24% по сравнению с $101,3 млрд годом ранее.

Операционные убытки достигли $1,975 млрд. При этом портфель невыполненных заказов, включая более 5,4 тысячи пассажирских самолетов, составляет $463 млрд.

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