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Espreso.tvОбществоПроизводитель самолетов Boeing понес убытки впервые за 22 года

Производитель самолетов Boeing понес убытки впервые за 22 года

Американская корпорация Boeing после нескольких авиакатостроф с самолетом 737 MAX понесла в 2019 году чистый убыток в размере $636 млн. Еще год назад чистая прибыль компании была $10,46 млрд

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.

Отмечается, что компания понесла убытки в годовом исчислении впервые с 1997 года.

"Мы сосредоточены на возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX и восстановлении долгосрочного доверия пассажиров к бренду Boeing", - заявил генеральный директор компании Дэвид Кэлхуна.

В частности, годовая выручка компании составляет $76,56 млрд, сократившись на 24% по сравнению с $101,3 млрд годом ранее.

Операционные убытки достигли $1,975 млрд. При этом портфель невыполненных заказов, включая более 5,4 тысячи пассажирских самолетов, составляет $463 млрд.

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  • Напомним, в середине марта 2019 года в катастрофе "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
  • В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами этой катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружено сходство.
  • Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 года. Ожидается, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для возобновления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.
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