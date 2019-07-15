Самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не раньше 2020 года - WSJ
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, источники отметили, что авиастроительная корпорация Boeing не сможет устранить выявленные в конструкции и программном обеспечении самолета неполадки до начала 2020 года.
Boeing 737 MAX не летают после того, как две авиакатастрофы этой модели забрали 346 жизней.
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Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек.
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Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
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Украина запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии.
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Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max.
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15 марта авиапроизводитель Boeing сообщал, что в течение 10 дней обновит программное обеспечение для запрещенных в результате двух авиакатастроф самолетов 737 MAX .
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28 марта в компании Boeing заявили, что обновили программное обеспечение самолетов модели 737 MAX и ждут соответствующий сертификат о безопасности.
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Ранее сообщалось, что Boeing не получил ни одного нового заказа на свои самолеты в первый день Международного аэрокосмического салона во французском Ле-Бурже.
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Впоследствии международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG) заявил о намерении приобрести 200 лайнеров Boeing 737 MAX .
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