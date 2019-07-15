Самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не раньше 2020 года - WSJ

15 июля, 2019, 11:55

Авиалайнеры Boeing 737 MAX, которым запрещено летать почти во всем мире после двух авиакатастроф, смогут возобновить полеты не раньше 2020 года

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, источники отметили, что авиастроительная корпорация Boeing не сможет устранить выявленные в конструкции и программном обеспечении самолета неполадки до начала 2020 года.

Boeing 737 MAX не летают после того, как две авиакатастрофы этой модели забрали 346 жизней.

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