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Espreso.tvОбществоМужчина с ножом пытался прорваться в здание парламента Чехии

Мужчина с ножом пытался прорваться в здание парламента Чехии

В здание Палаты депутатов Чехии в четверг утром, 30 января, пытался прорваться мужчина, вооруженный ножом

Об этом сообщают Ceske Noviny .

Как сообщается, мужчина пытался войти в главный подъезд дома, где именно проходило заседание.

"31-летний вооруженный мужчина подошел к одному из входов в палату депутатов, требуя, чтобы его впустили в здание", - заявили в полиции.

Во время обыска у него нашли два ножа. Полиция пытается выяснить мотивы задержанного. Правовая классификация его действий пока не установлена.

"Мужчина, вооруженный ножом, попытался сегодня проникнуть в помещение, где проходит заседание депутатов нижней палаты парламента, при этом он угрожал полицейским на входе. К счастью, во время инцидента никто не пострадал", - сказал спикер парламента Радек Вондрачек.

При этом он добавил, что придется принять дополнительные меры для охраны здания.

  • Напомним, 3 октября сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающего ликвидировали.
  • 29 ноября в результате нападения с ножом ранее судимого исламиста на Лондонском мосту погибли два человека . Полиция застрелила нападавшего.
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