Мужчина с ножом пытался прорваться в здание парламента Чехии
Об этом сообщают Ceske Noviny .
Как сообщается, мужчина пытался войти в главный подъезд дома, где именно проходило заседание.
"31-летний вооруженный мужчина подошел к одному из входов в палату депутатов, требуя, чтобы его впустили в здание", - заявили в полиции.
Во время обыска у него нашли два ножа. Полиция пытается выяснить мотивы задержанного. Правовая классификация его действий пока не установлена.
"Мужчина, вооруженный ножом, попытался сегодня проникнуть в помещение, где проходит заседание депутатов нижней палаты парламента, при этом он угрожал полицейским на входе. К счастью, во время инцидента никто не пострадал", - сказал спикер парламента Радек Вондрачек.
При этом он добавил, что придется принять дополнительные меры для охраны здания.
- Напомним, 3 октября сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающего ликвидировали.
- 29 ноября в результате нападения с ножом ранее судимого исламиста на Лондонском мосту погибли два человека . Полиция застрелила нападавшего.
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