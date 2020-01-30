Мужчина с ножом пытался прорваться в здание парламента Чехии

30 января, 2020, 16:35

В здание Палаты депутатов Чехии в четверг утром, 30 января, пытался прорваться мужчина, вооруженный ножом

Об этом сообщают Ceske Noviny .

Как сообщается, мужчина пытался войти в главный подъезд дома, где именно проходило заседание.

"31-летний вооруженный мужчина подошел к одному из входов в палату депутатов, требуя, чтобы его впустили в здание", - заявили в полиции.

Во время обыска у него нашли два ножа. Полиция пытается выяснить мотивы задержанного. Правовая классификация его действий пока не установлена.

"Мужчина, вооруженный ножом, попытался сегодня проникнуть в помещение, где проходит заседание депутатов нижней палаты парламента, при этом он угрожал полицейским на входе. К счастью, во время инцидента никто не пострадал", - сказал спикер парламента Радек Вондрачек.

При этом он добавил, что придется принять дополнительные меры для охраны здания.