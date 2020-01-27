Украинская авиакомпания SkyUp отменяет рейсы в Китай

27 января, 2020, 15:28

В компании рассказали, что хотят вернуть всех туристов рейсами 29-го января и 1 февраля

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу компании.

Украинская авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp, решила приостановить полеты в Китай в связи с распространением из КНР смертельного коронавируса.

SkyUp возвращать своих туристов с китайского острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

Такое решение в компании приняли несмотря на то, что Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщение между странами, а Всемирная организация здравоохранения пока не вводила чрезвычайной ситуации мирового масштаба.

Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на Хайнань, в ближайшие недели имеют право на возврат стоимости тура.