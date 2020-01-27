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Espreso.tvОбществоУкраинская авиакомпания SkyUp отменяет рейсы в Китай

Украинская авиакомпания SkyUp отменяет рейсы в Китай


фото: avianews
В компании рассказали, что хотят вернуть всех туристов рейсами 29-го января и 1 февраля

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу компании.

Украинская авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp, решила приостановить полеты в Китай в связи с распространением из КНР смертельного коронавируса.

SkyUp возвращать своих туристов с китайского острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

Такое решение в компании приняли несмотря на то, что Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщение между странами, а Всемирная организация здравоохранения пока не вводила чрезвычайной ситуации мирового масштаба.

Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на Хайнань, в ближайшие недели имеют право на возврат стоимости тура.

  • Напомним, 26 января во время совещания с президентом Владимиром Зеленским министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано.
  • В то же время, Министерство здравоохранения Украины обнародовало рекомендации, как защититься от коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае.
  • Напомним, по состоянию на вечер 26 января в Китае подтвердили 2744 случаев заражения коронавируса, за сутки зарегистрировано 769 больных
  • В Китае власти Пекина объявили, что в связи с опасностью распространения коронавируса вводится запрет на пересечение автобусами границ китайской столицы

 

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