 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине не зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом, - Скалецкая на совещании с Зеленским

В Украине не зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом, - Скалецкая на совещании с Зеленским


фото: president.gov.ua
Во время совещания с президентом Владимиром Зеленским министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Министр Зоряна Скалецкая сообщила, что сейчас в Украине не зафиксировано заражение этим вирусом. Выявленые случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

По словам министра здравоохранения, постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий.

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системах для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное ", - сказала Скалецкая.

Зеленский отметил необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации.

"Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику - где и сколько случаев. Но не говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ" - сказал Зеленский.

  • Напомним, с 26 января в аэропорту "Борисполь" пассажирам, прибывающим прямыми рейсами из Китая, измерят температуру.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать