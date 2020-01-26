В Украине не зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом, - Скалецкая на совещании с Зеленским
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Министр Зоряна Скалецкая сообщила, что сейчас в Украине не зафиксировано заражение этим вирусом. Выявленые случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.
По словам министра здравоохранения, постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий.
"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системах для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное ", - сказала Скалецкая.
Зеленский отметил необходимость улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации.
"Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику - где и сколько случаев. Но не говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ" - сказал Зеленский.
- Напомним, с 26 января в аэропорту "Борисполь" пассажирам, прибывающим прямыми рейсами из Китая, измерят температуру.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-