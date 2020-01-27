В Китае от вируса умерло 80 человек

27 января, 2020, 08:16

По состоянию на вечер 26 января в Китае подтвердили 2744 случаев заражения коронавируса сутки зарегистрировано 769 больных

Об этом сообщает государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения, передает " РБК-Украина ".

За сутки 26 января в эпицентре заражения в провинции Хубэй зарегистрировали 24 новых смертельных случая.

Общее число жертв новой болезни достигла 80 человек.

769 граждан заразились, 137 случаев болезни назвали тяжелыми.

Чиновники сообщают о 2744 подтвержденных случаев заболеваний в 30 провинциях и муниципалитетах, 461 из которых называют трудными.

Сейчас 5794 человек под подозрением в заражении вирусом, еще 30453 человека проходят медицинское обследование.

Вспышка коронавируса начался в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Инфицированные работали на местном рынке морепродуктов. Затем случаи заболевания фиксировали в других городах КНР. Впоследствии случаи заражения коронавируса зафиксировали в США, Франции, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Непале и других странах.