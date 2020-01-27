В Китае от вируса умерло 80 человек
Об этом сообщает государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения, передает " РБК-Украина ".
За сутки 26 января в эпицентре заражения в провинции Хубэй зарегистрировали 24 новых смертельных случая.
Общее число жертв новой болезни достигла 80 человек.
769 граждан заразились, 137 случаев болезни назвали тяжелыми.
Чиновники сообщают о 2744 подтвержденных случаев заболеваний в 30 провинциях и муниципалитетах, 461 из которых называют трудными.
Сейчас 5794 человек под подозрением в заражении вирусом, еще 30453 человека проходят медицинское обследование.
Вспышка коронавируса начался в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Инфицированные работали на местном рынке морепродуктов. Затем случаи заболевания фиксировали в других городах КНР. Впоследствии случаи заражения коронавируса зафиксировали в США, Франции, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Непале и других странах.
- Напомним, 26 января во время совещания с президентом Владимиром Зеленским министр здравоохранения Звездная Скалецкая заявила, что ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано.
- В то же время, Министерство здравоохранения Украины обнародовало рекомендации, как защититься от коронавируса , вспышка которого зафиксирована в Китае.
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