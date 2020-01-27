Смертельный коронавирус: в Китае прекращают междугородные автобусные перевозки

27 января, 2020, 10:57

В Китае власти Пекина объявили, что в связи с опасностью распространения коронавируса вводится запрет на пересечение автобусами границ китайской столицы

Аналогичные меры озвучила администрация города Тяньцзинь - запрет вступит в силу с понедельника, сообщает Интерфакс-Украина .

Кроме того, в Сиане (провинция Шэньси) прекращаются междугородные автобусные перевозки, а также туристические поездки на автобусах. Такие же меры коснутся поездок на такси, кроме тех, которые касаются городского аэропорта.

Провинция Шаньдун - с населением около 100 млн человек - вводит запрет на въезд автобусов из других провинций страны. Отправление автобусов на рейсах между городами самого Шаньдуна будет разрешено, если только на автовокзалах можно будет мерить температуру у пассажиров.

Городские власти Шанхая временно запретила автобусам дальнего следования въезжать на территорию города и покидать ее. Данные меры в Шанхае вступают в действие немедленно.

По состоянию на север 27 января число людей, зараженных коронавирусов в Китае достигло 2794 человек.

За сутки из-за заражения погибли 24 человека.

Из-за вспышки вируса местные власти отменили мероприятия по случаю празднования Нового года по лунному календарю. В Шанхае из-за эпидемии не работает Диснейленд, а Cirque du Soleil отменил свои представления.

Также появились данные о первых инфицированных на территории Европы.

Пять случаев заражения зафиксировано в США.