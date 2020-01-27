Смертельный коронавирус: в Китае прекращают междугородные автобусные перевозки
Аналогичные меры озвучила администрация города Тяньцзинь - запрет вступит в силу с понедельника, сообщает Интерфакс-Украина .
Кроме того, в Сиане (провинция Шэньси) прекращаются междугородные автобусные перевозки, а также туристические поездки на автобусах. Такие же меры коснутся поездок на такси, кроме тех, которые касаются городского аэропорта.
Провинция Шаньдун - с населением около 100 млн человек - вводит запрет на въезд автобусов из других провинций страны. Отправление автобусов на рейсах между городами самого Шаньдуна будет разрешено, если только на автовокзалах можно будет мерить температуру у пассажиров.
Городские власти Шанхая временно запретила автобусам дальнего следования въезжать на территорию города и покидать ее. Данные меры в Шанхае вступают в действие немедленно.
По состоянию на север 27 января число людей, зараженных коронавирусов в Китае достигло 2794 человек.
За сутки из-за заражения погибли 24 человека.
Из-за вспышки вируса местные власти отменили мероприятия по случаю празднования Нового года по лунному календарю. В Шанхае из-за эпидемии не работает Диснейленд, а Cirque du Soleil отменил свои представления.
Также появились данные о первых инфицированных на территории Европы.
Пять случаев заражения зафиксировано в США.
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