В МЗ рассказали, как защититься от коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт МЗ.
"Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание. В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий", - говорится в сообщении.
Также в МЗ привели стандартные рекомендации Всемирной организации здравоохранения по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:
часто мойте руки или обрабатывать дезинфицирующими средствами;
во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;
избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующую историю путешествий;
посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;
Не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.
- Напомним, 26 января во время совещания с президентом Владимиром Зеленским министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано.
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