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Espreso.tvОбществоВ МЗ рассказали, как защититься от коронавируса

В МЗ рассказали, как защититься от коронавируса


фото: news.cn
Министерство здравоохранения Украины обнародовало рекомендации, как защититься от коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае

Об этом сообщает официальный сайт МЗ.

"Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание. В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий", - говорится в сообщении.

Также в МЗ привели стандартные рекомендации Всемирной организации здравоохранения по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:

часто мойте руки или обрабатывать дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующую историю путешествий;

посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

Не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.

  • Напомним, 26 января во время совещания с президентом Владимиром Зеленским министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано.
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