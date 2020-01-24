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Espreso.tvСпортЗинченко рассказал, как фанаты путают его и Де Брюйне

Зинченко рассказал, как фанаты путают его и Де Брюйне


фото: mancity.com
Украинский универсал Александр Зинченко рассказал, что болельщики расстраиваются, когда путают его с Кевином Де Брюйне

Об этом сообщает Football Daily .

"Когда выхожу из автобуса, люди обращаются ко мне: "Кевин Кевин, можешь дать автограф? "Затем я поворачиваюсь, а они" Бл *** ". Иногда они просят фото, конечно, это приятно. Когда де Брюйне сидит передо мной , то мы не похожи. Возможно, так кажется с высоты трибун ", - сказал Зинченко.

В нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 15 матчей и забил 1 гол, ориентировочная стоимость украинца составляет 30 млн евро. На счету Кевина Де Брюйне 29 матчей, 7 голов и 18 результативных передач. Transfermarkt оценивает бельгийца в 150 млн евро.

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