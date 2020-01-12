"Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" в АПЛ, Зинченко снова не попал в заявку на игру
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Александр Зинченко во втором подряд матче не попал даже в заявку "Манчестер Сити".
Несмотря на отсутствие украинца, манчестерцы не имели никаких проблем в Бирмингеме. Хеттрик сделал аргентинец Серхио Агуэро, на счету алжирца Рияда Мареза дубль, еще один гол забил бразилец Габриэль Жезус.
"Астон Вилла" смогла ответить лишь одним точным ударом в конце матча - пенальти реализовал голландец Эль-Гази.
"Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" 6: 1, набрал 47 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. От лидера - "Ливерпуля" - команда Хосепа Гвардиолы отстает на 14 пунктов. "Астон Вилла" имеет 21 очко и занимает 18-ю позицию.
Чемпионат Англии
22-й тур
12 января
"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1: 6
Голы: Эль-Гази, 90 + 1 (пен.) - Марез, 18, 24, Агуэро, 28, 57, 81, Жезус, 45 + 1,
- 9 января стало известно, что "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно планирует купить футболиста на позицию левого защитника, на которой выступает Александр Зинченко .
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