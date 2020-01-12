"Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" в АПЛ, Зинченко снова не попал в заявку на игру

12 января, 2020, 20:32

В 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу", украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Александр Зинченко во втором подряд матче не попал даже в заявку "Манчестер Сити".

Несмотря на отсутствие украинца, манчестерцы не имели никаких проблем в Бирмингеме. Хеттрик сделал аргентинец Серхио Агуэро, на счету алжирца Рияда Мареза дубль, еще один гол забил бразилец Габриэль Жезус.

"Астон Вилла" смогла ответить лишь одним точным ударом в конце матча - пенальти реализовал голландец Эль-Гази.

"Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" 6: 1, набрал 47 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. От лидера - "Ливерпуля" - команда Хосепа Гвардиолы отстает на 14 пунктов. "Астон Вилла" имеет 21 очко и занимает 18-ю позицию.

Чемпионат Англии

22-й тур

12 января

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1: 6

Голы: Эль-Гази, 90 + 1 (пен.) - Марез, 18, 24, Агуэро, 28, 57, 81, Жезус, 45 + 1,