Нужно 400 дней в году: тренер "Манчестер Сити" Гвардиола посетовал на тяжелый календарь в Англии

21 января, 2020, 13:45

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в Англии нужно поменять футбольный календарь из-за большого количества матчей

Об этом сообщает Goal.

"Нужно принять решение. Думаю, что необходимо сделать так, чтобы год состоял из 400 дней. Что касается Кубка английской лиги, уберите некоторые турниры. Исключите их полностью, так будет меньше игр. Меньше матчей, меньше соревнований, меньше команд, больше качества. Люди смогут ходить в театр, в кино, рестораны, смотреть на салюты", - сказал испанский специалист.

Также Хосеп Гвардиола сравнил количество матчей в Англии и других топ-чемпионатах.

"В Германии и Испании меньше игр, намного меньше, чем здесь. В Бундеслиге 18 команд, а не 20, один кубок, а не два. У них есть перерыв, как и в Испании. Стадии кубков проходят в 1 игру, а не в 2. Это большая разница. Изменения необходимы для защиты игроков. Они будут наслаждаться этим, люди тоже ", - сказал тренер.

После 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, в активе "горожан" 48 очков. Первым идет "Ливерпуль", у команды Юргена Клоппа 64 зачетных баллов, и один матч в запасе.