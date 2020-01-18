"Манчестер Сити" потерял очки из-за автогола экс-футболиста "Шахтера"

18 января, 2020, 19:13

В 23-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" из-за автогола бывшего футболиста "Шахтера" Фернандиньо

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Автором первого гола стал нападающий "Кристал Пэлас" Дженк Тосун, отличившийся на 39-й минуте после паса защитника Гари Кэхилл.

В конце второго тайма форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро вывел свою команду вперед, оформив дубль с передач нападающего Габриэля Жезуса и защитника Бенжамена Мэнди.

Однако, на 90-й минуте хавбек "Сити" Фернандиньо забил в свои ворота и сделал счет 2: 2.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко третий раз подряд не попал в заявку команды Хосепа Гвардиолы.

"Манчестер Сити" набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице. От лидера АПЛ "Ливерпуля" манчестерцы отстают на 13 пунктов. "Кристал Пэлас" с 30 баллами идет девятым.

Чемпионат Англии

23-й тур

18 января

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 2: 2

Голы: Агуэро, 82, 87 - Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (авт.)