"Манчестер Сити" потерял очки из-за автогола экс-футболиста "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Автором первого гола стал нападающий "Кристал Пэлас" Дженк Тосун, отличившийся на 39-й минуте после паса защитника Гари Кэхилл.
В конце второго тайма форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро вывел свою команду вперед, оформив дубль с передач нападающего Габриэля Жезуса и защитника Бенжамена Мэнди.
Однако, на 90-й минуте хавбек "Сити" Фернандиньо забил в свои ворота и сделал счет 2: 2.
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко третий раз подряд не попал в заявку команды Хосепа Гвардиолы.
"Манчестер Сити" набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице. От лидера АПЛ "Ливерпуля" манчестерцы отстают на 13 пунктов. "Кристал Пэлас" с 30 баллами идет девятым.
Чемпионат Англии
23-й тур
18 января
"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 2: 2
Голы: Агуэро, 82, 87 - Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (авт.)
- Напомним, 15 января стало известно, что испанский тренер Хосеп Гвардиола решил остаться в английском "Манчестер Сити".
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-
Читайте также
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-