Зинченко показал, как тренируется в зале
10 января, 2020, 14:33
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко продемонстрировал, как он тренируется в спортивном зале английского клуба
Фото футболист опубликовал в instagram.
"В процессе", - написал Зинченко под фотографией.
В нынешнем сезоне 22-летний украинец провел 14 матчей за "Манчестер Сити" и забил один мяч. Tramsfermarkt оценивает универсала в 30 млн евро.
- Напомним, 19 декабря 2019 г. в матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" победил "Оксфорд Юнайтед" со счетом 3:1, а Александр Зинченко стал лучшим по показателю ТТД.
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