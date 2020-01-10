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Espreso.tvСпортЗинченко показал, как тренируется в зале

Зинченко показал, как тренируется в зале


фото: instagram
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко продемонстрировал, как он тренируется в спортивном зале английского клуба

Фото футболист опубликовал в instagram.

"В процессе", - написал Зинченко под фотографией.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец провел 14 матчей за "Манчестер Сити" и забил один мяч. Tramsfermarkt оценивает универсала в 30 млн евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In process @mancity

Сообщение, распространенный Alex Zinchenko (@ zinchenko_96)

  • Напомним, 19 декабря 2019 г. в матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" победил "Оксфорд Юнайтед" со счетом 3:1, а Александр Зинченко стал лучшим по показателю ТТД.
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