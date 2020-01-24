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Espreso.tvОбществоВ Германии произошла стрельба: менее шести погибших

В Германии произошла стрельба: менее шести погибших


фото: reuters
В немецком городе Рота-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, еще несколько получили ранения

Об этом сообщает Osnabrucker Zeitung.

Как сообщает издание, стрелок был задержан. Есть другие подозреваемые в стрельбе, пока неизвестно.

По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы.

  • Напомним, 3 октября сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападающего ликвидировали.
  • 29 ноября в результате нападения с ножом ранее судимого исламиста на Лондонском мосту погибли два человека . Полиция застрелила нападавшего.
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