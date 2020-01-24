В Германии произошла стрельба: менее шести погибших

24 января, 2020, 15:56

В немецком городе Рота-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, еще несколько получили ранения

Об этом сообщает Osnabrucker Zeitung.

Как сообщает издание, стрелок был задержан. Есть другие подозреваемые в стрельбе, пока неизвестно.

По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы.