 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРуис хочет переманить тренера украинского боксера Гвоздика

Руис хочет переманить тренера украинского боксера Гвоздика


фото: boxingnews.com
Американец Энди Руис хочет встретиться с тренером украинского боксера Александра Гвоздика

Об этом сообщает ua-football со ссылкой на Vringe.com.

Энди Руис перестал работать с Мэнни Роблесом, под руководством которого в июне прошлого года отправил в нокаут Энтони Джошуа стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Реванш американец провалил, проиграв британцу с разгромным счетом в судейских записках.

По информации источника, Руис на следующей неделе встретится с Тедди Атласом и обсудит возможное сотрудничество.

Тедди Атлас в декабре 2018 года помог украинцу Александру Гвоздику завоевать пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 76,2 кг). Осенью прошлого года Гвоздик досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и потерял титул.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать