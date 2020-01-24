Руис хочет переманить тренера украинского боксера Гвоздика
Об этом сообщает ua-football со ссылкой на Vringe.com.
Энди Руис перестал работать с Мэнни Роблесом, под руководством которого в июне прошлого года отправил в нокаут Энтони Джошуа стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Реванш американец провалил, проиграв британцу с разгромным счетом в судейских записках.
По информации источника, Руис на следующей неделе встретится с Тедди Атласом и обсудит возможное сотрудничество.
Тедди Атлас в декабре 2018 года помог украинцу Александру Гвоздику завоевать пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 76,2 кг). Осенью прошлого года Гвоздик досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и потерял титул.
- 23 января американский боксер Энди Руис прекратил сотрудничество со своим тренером Мэнни Роблесом, из-за поражения от британца Энтони Джошуа.
- Напомним, 7 декабря 2019 в Саудовской Аравии в бою-реванше Джошуа победил по очкам Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
- Отец Энди Руиса заявил, что он провалил подготовку к матчу-реваншу с Джошуа.
- Сам Руис назвал главной причиной поражения от Джошуа лишний вес.
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