Руис хочет переманить тренера украинского боксера Гвоздика

24 января, 2020, 17:28

Американец Энди Руис хочет встретиться с тренером украинского боксера Александра Гвоздика

Об этом сообщает ua-football со ссылкой на Vringe.com.

Энди Руис перестал работать с Мэнни Роблесом, под руководством которого в июне прошлого года отправил в нокаут Энтони Джошуа стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Реванш американец провалил, проиграв британцу с разгромным счетом в судейских записках.

По информации источника, Руис на следующей неделе встретится с Тедди Атласом и обсудит возможное сотрудничество.

Тедди Атлас в декабре 2018 года помог украинцу Александру Гвоздику завоевать пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 76,2 кг). Осенью прошлого года Гвоздик досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и потерял титул.