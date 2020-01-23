Руис из-за поражения от Джошуа уволил тренера
23 января, 2020, 13:33
Американский боксер Энди Руис прекратил сотрудничество со своим тренером Мэнни Роблесом, из-за поражения от британца Энтони Джошуа
Об этом сообщает ESPN .
Энди Руис уволил американца Мэнни Роблеса, под руководством которого готовился к обоим поединкам против Джошуа за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
"Я невероятно благодарен за опыт, который получил в 2019 году. Это действительно благословение. Мы создали историю", - сказал боксер.
Специалист также поблагодарил Руису за сотрудничество.
"Хочу поблагодарить Энди за возможность стать частью чего-то особенного", - отреагировал Роблес решения мексиканца.
- Напомним, 7 декабря 2019 в Саудовской Аравии в бою-реванше Джошуа победил по очкам Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
- Отец Энди Руиса заявил, что он провалил подготовку к матчу-реваншу с Джошуа.
- Сам Руис назвал главной причиной поражения от Джошуа лишний вес.
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