Руис из-за поражения от Джошуа уволил тренера

23 января, 2020, 13:33

Американский боксер Энди Руис прекратил сотрудничество со своим тренером Мэнни Роблесом, из-за поражения от британца Энтони Джошуа

Об этом сообщает ESPN .

Энди Руис уволил американца Мэнни Роблеса, под руководством которого готовился к обоим поединкам против Джошуа за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

"Я невероятно благодарен за опыт, который получил в 2019 году. Это действительно благословение. Мы создали историю", - сказал боксер.

Специалист также поблагодарил Руису за сотрудничество.

"Хочу поблагодарить Энди за возможность стать частью чего-то особенного", - отреагировал Роблес решения мексиканца.