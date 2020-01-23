 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРуис из-за поражения от Джошуа уволил тренера

Руис из-за поражения от Джошуа уволил тренера


фото: BoxingScene
Американский боксер Энди Руис прекратил сотрудничество со своим тренером Мэнни Роблесом, из-за поражения от британца Энтони Джошуа

Об этом сообщает ESPN .

Энди Руис уволил американца Мэнни Роблеса, под руководством которого готовился к обоим поединкам против Джошуа за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

"Я невероятно благодарен за опыт, который получил в 2019 году. Это действительно благословение. Мы создали историю", - сказал боксер.

Специалист также поблагодарил Руису за сотрудничество.

"Хочу поблагодарить Энди за возможность стать частью чего-то особенного", - отреагировал Роблес решения мексиканца.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2020 четверг

больше новостей

23 января, 2020 четверг

22 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать