Руис назвал главную причину поражения от Джошуа
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам экс-чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в реванше против Джошуа ему помешала лишний вес.
"Я думаю, мне следовало тренироваться гораздо лучше. Я знаю, что набрал много лишнего веса. Я не мог выбрасывать комбинации так, как хотел. В жизни не бывает никаких оправданий. Нужно настойчивее тренироваться, извлечь урок из этого момента", - сказал Руис.
Также боксер из США пообещал вернуться на ринг сильнее и сделать все возможное, чтобы вернуть себе чемпионские пояса.
"У меня было много взлетов и падений. Я начну сначала и сделаю все возможное, чтобы снова стать чемпионом. Я благодарен всем за поддержку. Понимаю, что подвел своих поклонников, но я обещаю, что мы станем лучше и одержим победу. Мы можем и дальше творить историю, это только начало", - заверил Руис.
- Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии в бою-реванше Джошуа победил по очкам Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
- Отец американского боксера Энди Руиса заявил, что он провалил подготовку к матчу-реваншу с британцем Энтони Джошуа.
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