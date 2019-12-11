Руис назвал главную причину поражения от Джошуа

11 декабря, 2019, 12:27

Бывший чемпион мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе американец Энди Руис назвал главной причиной поражения от британца Энтони Джошуа лишний вес

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам экс-чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в реванше против Джошуа ему помешала лишний вес.

"Я думаю, мне следовало тренироваться гораздо лучше. Я знаю, что набрал много лишнего веса. Я не мог выбрасывать комбинации так, как хотел. В жизни не бывает никаких оправданий. Нужно настойчивее тренироваться, извлечь урок из этого момента", - сказал Руис.

Также боксер из США пообещал вернуться на ринг сильнее и сделать все возможное, чтобы вернуть себе чемпионские пояса.

"У меня было много взлетов и падений. Я начну сначала и сделаю все возможное, чтобы снова стать чемпионом. Я благодарен всем за поддержку. Понимаю, что подвел своих поклонников, но я обещаю, что мы станем лучше и одержим победу. Мы можем и дальше творить историю, это только начало", - заверил Руис.