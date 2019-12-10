Устраивал вечеринки и никого не слушал: отец рассказал, как Руис готовился к реваншу с Джошуа

10 декабря, 2019, 16:41

Отец американского боксера Энди Руиса заявил, что он провалил подготовку к матчу-реваншу с британцем Энтони Джошуа

Об этом Энди Руис-старший заявил в интервью YouTube-канала Boxing Social.

По его словам, сын потерял контроль над своим весом, из-за чего быстро устал и не мог, как следует передвигаться по рингу 7 декабря во время боя за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.

"Энди думал, что в состоянии контролировать свой вес. Но я сказал ему месяц назад: ты не подойдешь к поединку с нужным весом, ты усложняешь себе задачу, потому что будешь уставать, ты не сможешь как следует передвигаться по рингу. И не было никакого способа заставить его что-то изменить ", - сказал Руис-старший.

По его словам, у сына после сенсационной победы над Джошуа в первом поединке в июне появилась звездная болезнь и он никого не слушал из членов своей команды.

"Он не слушался из-за славы. Он тусовался с друзьями, устраивал вечеринки и не слушал команду. Это был худший тренировочный лагерь, который только можно было провести", - заявил Руис-старший.