Устраивал вечеринки и никого не слушал: отец рассказал, как Руис готовился к реваншу с Джошуа
Об этом Энди Руис-старший заявил в интервью YouTube-канала Boxing Social.
По его словам, сын потерял контроль над своим весом, из-за чего быстро устал и не мог, как следует передвигаться по рингу 7 декабря во время боя за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.
"Энди думал, что в состоянии контролировать свой вес. Но я сказал ему месяц назад: ты не подойдешь к поединку с нужным весом, ты усложняешь себе задачу, потому что будешь уставать, ты не сможешь как следует передвигаться по рингу. И не было никакого способа заставить его что-то изменить ", - сказал Руис-старший.
По его словам, у сына после сенсационной победы над Джошуа в первом поединке в июне появилась звездная болезнь и он никого не слушал из членов своей команды.
"Он не слушался из-за славы. Он тусовался с друзьями, устраивал вечеринки и не слушал команду. Это был худший тренировочный лагерь, который только можно было провести", - заявил Руис-старший.
- Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии в бою-реванше Энтони Джошуа победил по очкам Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно