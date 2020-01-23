Коронавирус в Китае: зафиксирована первая смерть вне эпицентра заражения
23 января, 2020, 20:35
Китайский орган здравоохранения провинции Хубэй заявил, что больной, инфицированный новым коронавирусом, умер, подтвердив первую смерть за пределами провинции, где началась вспышка
Об этом сообщает Reuters.
Комиссия по здравоохранению провинции Хэбэй заявила, что пациент, 80 лет, умер в среду, однако причину смерти - коронавирус - подтвердили только сегодня.
Сейчас количество погибших от болезни - 18 человек.
- Власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
- В Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.
- Китай закрыл третий город через коронавирус.
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Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заражения новым типом коронавируса.
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