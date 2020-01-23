Коронавирус в Китае: зафиксирована первая смерть вне эпицентра заражения

23 января, 2020, 20:35

Китайский орган здравоохранения провинции Хубэй заявил, что больной, инфицированный новым коронавирусом, умер, подтвердив первую смерть за пределами провинции, где началась вспышка

Об этом сообщает Reuters.

Комиссия по здравоохранению провинции Хэбэй заявила, что пациент, 80 лет, умер в среду, однако причину смерти - коронавирус - подтвердили только сегодня.

Сейчас количество погибших от болезни - 18 человек.