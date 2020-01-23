Гвардиола ошарашил именем лучшего пенальтиста "Манчестер Сити"
23 января, 2020, 16:01
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что лучшим исполнителем пенальти в английской команде является голкипер Эдерсон
Об этом сообщает Goal.
"Является ли поводом для беспокойства нынешняя ситуация с выполнением пенальти в клубе? Да, безусловно. На стадиях плей-офф такие детали будут определяющими в большинстве случаев. Мы с ребятами должны решить, кто будет бить пенальти. Кто из ребят лучше всех их бъет? Эдерсон! Поверьте, Эдди - лучший пенальтист, который у нас есть. У него в мозгах нет крови, он абсолютно спокоен, поэтому он может бить пенальти в клубе", - сказал испанский специалист.
После 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, в активе "горожан" 51 очко. Первым идет "Ливерпуль", у команды Юргена Клоппа 64 балла, и два матча в запасе.
- 21 января главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в Англии нужно изменить футбольный календарь из-за большого количества матчей.
- 18 января в 23-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" из-за автогола бывшего футболиста "Шахтера" Фернандиньо.
- 12 января в 22-м туре АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу", украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
- 10 января украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко продемонстрировал, как он тренируется в спортивном зале английского клуба
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-