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Espreso.tvСпортГвардиола ошарашил именем лучшего пенальтиста "Манчестер Сити"

Гвардиола ошарашил именем лучшего пенальтиста "Манчестер Сити"


фото: Reuters
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что лучшим исполнителем пенальти в английской команде является голкипер Эдерсон

Об этом сообщает Goal.

"Является ли поводом для беспокойства нынешняя ситуация с выполнением пенальти в клубе? Да, безусловно. На стадиях плей-офф такие детали будут определяющими в большинстве случаев. Мы с ребятами должны решить, кто будет бить пенальти. Кто из ребят лучше всех их бъет? Эдерсон! Поверьте, Эдди - лучший пенальтист, который у нас есть. У него в мозгах нет крови, он абсолютно спокоен, поэтому он может бить пенальти в клубе", - сказал испанский специалист.

После 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, в активе "горожан" 51 очко. Первым идет "Ливерпуль", у команды Юргена Клоппа 64 балла, и два матча в запасе.

 

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