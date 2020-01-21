Украинского капитана Viking Sigyn в Будапеште посадили под домашний арест

21 января, 2020, 14:42

Суд Будапешта освободил из-под стражи и вернул под домашний арест 64-летнего одессита, капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn, в прошлом году столкнулся с экскурсионным катером на реке Дунай

Об этом заявил пресс-секретарь главной прокуратуры города Ференц Раб, сообщает Hungary Today.

"Будапештский суд обязал украинского капитана круизного лайнера, который прошлой весной столкнулся с экскурсионным катером в центре Будапешта, освободить из-под стражи и вернуть под домашний арест", - говорится в публикации.

По словам представителя, решение суда противоречит позиции обвинения, однако прокуратура "пока исчерпала все свои процессуальные варианты".

Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считались пропавшими без вести.

Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.