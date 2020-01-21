Украинского капитана Viking Sigyn в Будапеште посадили под домашний арест
Об этом заявил пресс-секретарь главной прокуратуры города Ференц Раб, сообщает Hungary Today.
"Будапештский суд обязал украинского капитана круизного лайнера, который прошлой весной столкнулся с экскурсионным катером в центре Будапешта, освободить из-под стражи и вернуть под домашний арест", - говорится в публикации.
По словам представителя, решение суда противоречит позиции обвинения, однако прокуратура "пока исчерпала все свои процессуальные варианты".
Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.
На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считались пропавшими без вести.
Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.
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