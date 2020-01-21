Обладатель Кубка УЕФА покинул "Карпаты"
21 января, 2020, 16:41
Львовские "Карпаты" покинул обладатель Кубка УЕФА в составе донецкого "Шахтера" Александр Кучер
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
21 января по обоюдному согласию сторон команду покинули защитники Александр Кучер, Алексей Ковтун и Сергей Вакуленко, и полузащитник Назар Вербный.
37-летний защитник сборной Украины, обладатель Кубка УЕФА-2009 Александр Кучер подписал контракт с клубом в августе 2019-го года. Тяжелая травма помешала опытному защитнику полноценно провести первую половину сезона. Кучер провел лишь 4 матча за "Карпаты".
Кучер виступал за "Шахтер" с 2006 по 2017 год. За сборную Украины сыграл 57 матчей и забил 2 гола.
В нынешнем сезоне Ковтун сыграл за "Карпаты" 6 матчей, Вакуленко помог "зелено-белым" в 16 встречах, а Вербный - в 8 матчах.
- 17 января сообщалось, что бывший голкипер донецкого "Шахтера" Антон Каниболоцкий близок к трансферу в львовские "Карпаты".
- 16 января игроки "Карпат" бойкотировали тренировки из-за задолженности по зарплате.
- 14 января стало известно, что футболисты львовских "Карпат" могут отказаться от тренировок, если клуб не начнет выплачивать задолженности по зарплате.
- В ноябре 2019-го "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения.
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