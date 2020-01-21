Обладатель Кубка УЕФА покинул "Карпаты"

21 января, 2020, 16:41

Львовские "Карпаты" покинул обладатель Кубка УЕФА в составе донецкого "Шахтера" Александр Кучер

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

21 января по обоюдному согласию сторон команду покинули защитники Александр Кучер, Алексей Ковтун и Сергей Вакуленко, и полузащитник Назар Вербный.

37-летний защитник сборной Украины, обладатель Кубка УЕФА-2009 Александр Кучер подписал контракт с клубом в августе 2019-го года. Тяжелая травма помешала опытному защитнику полноценно провести первую половину сезона. Кучер провел лишь 4 матча за "Карпаты".

Кучер виступал за "Шахтер" с 2006 по 2017 год. За сборную Украины сыграл 57 матчей и забил 2 гола.

В нынешнем сезоне Ковтун сыграл за "Карпаты" 6 матчей, Вакуленко помог "зелено-белым" в 16 встречах, а Вербный - в 8 матчах.