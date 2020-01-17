Бывший вратарь "Шахтера" перейдет в "Карпаты"

17 января, 2020, 10:56

Бывший голкипер донецкого "Шахтера" Антон Каниболоцкий близок к трансферу во львовские "Карпаты"

Об этом сообщает SportArena .

По информации источника, в услугах Антона Каниболоцкого заинтересованы "Карпаты", а сам 30-летний игрок уже прибыл в расположение львовского клуба.

Последние полгода 31-летний вратарь находится без клуба. Прошлый сезон он провел в составе польской "Медзи" с Легнице, а до этого играл за азербайджанский «Карабах», «Днепр», «Кривбасс» и «Шахтер».

В составе польского клуба в прошлом сезоне принял участие в 23 встречах, пропустил 32 гола, а в 8 матчах отстоял "на ноль".