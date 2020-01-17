Бывший вратарь "Шахтера" перейдет в "Карпаты"
17 января, 2020, 10:56
Бывший голкипер донецкого "Шахтера" Антон Каниболоцкий близок к трансферу во львовские "Карпаты"
Об этом сообщает SportArena .
По информации источника, в услугах Антона Каниболоцкого заинтересованы "Карпаты", а сам 30-летний игрок уже прибыл в расположение львовского клуба.
Последние полгода 31-летний вратарь находится без клуба. Прошлый сезон он провел в составе польской "Медзи" с Легнице, а до этого играл за азербайджанский «Карабах», «Днепр», «Кривбасс» и «Шахтер».
В составе польского клуба в прошлом сезоне принял участие в 23 встречах, пропустил 32 гола, а в 8 матчах отстоял "на ноль".
- 16 января игроки "Карпат" бойкотировали тренировки из-за задолженности по зарплате.
- 14 января стало известно, что ф утболисты львовских "Карпат" могут отказаться от тренировок , если клуб не начнет выплачивать задолженности по зарплате.
- 28 ноября "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения.
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