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Espreso.tvСпортБывший вратарь "Шахтера" перейдет в "Карпаты"

Бывший вратарь "Шахтера" перейдет в "Карпаты"


фото: shakhtar.com
Бывший голкипер донецкого "Шахтера" Антон Каниболоцкий близок к трансферу во львовские "Карпаты"

Об этом сообщает SportArena .

По информации источника, в услугах Антона Каниболоцкого заинтересованы "Карпаты", а сам 30-летний игрок уже прибыл в расположение львовского клуба.

Последние полгода 31-летний вратарь находится без клуба. Прошлый сезон он провел в составе польской "Медзи" с Легнице, а до этого играл за азербайджанский «Карабах», «Днепр», «Кривбасс» и «Шахтер».

В составе польского клуба в прошлом сезоне принял участие в 23 встречах, пропустил 32 гола, а в 8 матчах отстоял "на ноль".

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