Без Месси: Звезда ПСЖ Мбаппе назвал трех крупнейших кумиров детства
21 января, 2020, 18:36
Звездный нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что в детстве фанател от легендарного Зинедина Зидана
Об этом сообщает BBC .
"Главным кумиром детства был Зидан. Если ты французский мальчик, Зидан - твой кумир. После него шел Криштиану Роналду, мне посчастливилось встретиться с ним. Также любил наблюдать за бразильцем Роналдо, за манерой его игры", - рассказал Мбаппе.
В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 22 матча, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. В чемпионате Франции команда идет на первой строчке, в активе ПСЖ 49 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов французы сыграют против дортмундской "Боруссии".
- 27 декабря сообщалось, что французский ПСЖ готов предложить французскому нападающему Килиана Мбаппе контракт на 5 лет с зарплатой в 32 млн евро в год.
- 14 ноября нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе изъявил желание сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2020 в Токио.
- 13 ноября стало известно, что испанский "Реал" согласен выложить за форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе 400 млн евро и сделать его самым дорогим футболистом мира
- Ранее сообщалось, что английский "Ливерпуль" также заинтересован в приобретении французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
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