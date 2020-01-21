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Espreso.tvСпортБез Месси: Звезда ПСЖ Мбаппе назвал трех крупнейших кумиров детства

Без Месси: Звезда ПСЖ Мбаппе назвал трех крупнейших кумиров детства


фото: Reuters
Звездный нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что в детстве фанател от легендарного Зинедина Зидана

Об этом сообщает BBC .

"Главным кумиром детства был Зидан. Если ты французский мальчик, Зидан - твой кумир. После него шел Криштиану Роналду, мне посчастливилось встретиться с ним. Также любил наблюдать за бразильцем Роналдо, за манерой его игры", - рассказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 22 матча, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. В чемпионате Франции команда идет на первой строчке, в активе ПСЖ 49 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов французы сыграют против дортмундской "Боруссии".

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