Звездный Мбаппе вошел в сферу интересов "Ливерпуля"
7 ноября, 2019, 19:06
Руководство английского "Ливерпуля" заинтересовано в приобретении французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе
Об этом сообщает El Desmarque.
Английский "Ливерпуль" активно интересуется нападающим французского ПСЖ Килианом Мбаппе. На звездного футболиста также претендуют мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
Именно англичане выступают фаворитами в гонке за французским бомбардиром, ведь не чувствуют финансовых проблем с высокой стоимостью Мбаппе, поскольку клуб не потратил много средств во время летнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне 20-летний француз забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
- Летом французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что нынешний сезон играет в парижском клубе.
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