Звездный Мбаппе вошел в сферу интересов "Ливерпуля"

7 ноября, 2019, 19:06

Руководство английского "Ливерпуля" заинтересовано в приобретении французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе

Об этом сообщает El Desmarque.

Английский "Ливерпуль" активно интересуется нападающим французского ПСЖ Килианом Мбаппе. На звездного футболиста также претендуют мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Именно англичане выступают фаворитами в гонке за французским бомбардиром, ведь не чувствуют финансовых проблем с высокой стоимостью Мбаппе, поскольку клуб не потратил много средств во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне 20-летний француз забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах за ПСЖ во всех турнирах.