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Espreso.tvСпорт"Реал" готов сделать Мбаппе самым дорогим футболистом мира

"Реал" готов сделать Мбаппе самым дорогим футболистом мира


фото: REUTERS
Испанский "Реал" согласен выложить за форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе 400 млн евро и сделать его самым дорогим футболистом мира

Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Le Parisien.

Издание утверждает, что "Реал" готов предложить ПСЖ 400 млн евро за 20-летнего форварда. Это сделает француза самым дорогим футболистом мира.

Сейчас рекордным является трансфер бразильского нападающего Неймара из испанской "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн евро.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2020 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 11 матчей в различных турнирах, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

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