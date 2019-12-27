ПСЖ предложит Мбаппе контракт с зарплатой 160 млн евро
27 декабря, 2019, 16:40
Французский ПСЖ готов предложить французскому нападающему Килиану Мбаппе контракт на 5 лет с зарплатой в 32 млн евро в год
Об этом сообщает спортивный журналист Никола Шира в twitter.
Французский ПСЖ пытается помешать трансферу нападающего Килиана Мбаппе в мадридский "Реал", и готов делать все угодно, для того чтобы оставить талантливого форварда в клубе.
Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до 2022 года, поэтому парижане готовы предложить 21-летнему французу контракт на 5 лет, с зарплатой в 32 млн евро в год.
В нынешнем сезоне в активе Мбаппе 19 матчей, 18 голов и 9 ассистов. Transfermarkt оценивает футболиста в 200 млн евро.
#PSG are working to renewing Kylian # Mbappè . Leonardo has offered 5-years contract with a wages of € 32M a year. #transfers- Nicolò Schira (@NicoSchira) 26 декабря 2019
- 14 ноября нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе изъявил желание сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2020 в Токио.
- 13 ноября стало известно, что испанский "Реал" согласен выложить за форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе 400 млн евро и сделать его самым дорогим футболистом мира
- Ранее сообщалось, что английский "Ливерпуль" также заинтересован в приобретении французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
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