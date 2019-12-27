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Espreso.tvСпортПСЖ предложит Мбаппе контракт с зарплатой 160 млн евро

ПСЖ предложит Мбаппе контракт с зарплатой 160 млн евро


фото: Reuters
Французский ПСЖ готов предложить французскому нападающему Килиану Мбаппе контракт на 5 лет с зарплатой в 32 млн евро в год

Об этом сообщает спортивный журналист Никола Шира в twitter.

Французский ПСЖ пытается помешать трансферу нападающего Килиана Мбаппе в мадридский "Реал", и готов делать все угодно, для того чтобы оставить талантливого форварда в клубе.

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до 2022 года, поэтому парижане готовы предложить 21-летнему французу контракт на 5 лет, с зарплатой в 32 млн евро в год.

В нынешнем сезоне в активе Мбаппе 19 матчей, 18 голов и 9 ассистов. Transfermarkt оценивает футболиста в 200 млн евро.

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