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Espreso.tvСпортМбаппе хочет сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2020

Мбаппе хочет сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2020


фото: REUTERS
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе изъявил желание сыграть за национальную команду Франции на Олимпиаде-2020 в Токио

Об этом сообщает L`Equipe.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил о желании сыграть за Францию на Олимпийских играх в 2020 году, которые состоятся в Токио.

"Я должен выиграть Евро-2020 с Францией. Но я также хотел бы сыграть на следующих Олимпийских играх в составе нашей Олимпийской команды", - сказал форвард.

В нынешнем сезоне 20-летний Килиан Мбаппе провел 11 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость француза составляет 200 млн евро.

За сборную Франции Мбаппе сыграл 33 матча и забил 13 голов. В 2018 году вместе со своей национальной командой форвард стал чемпионом мира.

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