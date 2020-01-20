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Espreso.tvОбществоВ Лондоне в результате нападения с ножом погибли три человека

В Лондоне в результате нападения с ножом погибли три человека


фото: mylondon.news
В северо-восточном районе Лондона (Великобритания) три человека стали жертвами нападения неизвестного с ножом

Об этом сообщили в полиции

Вечером в воскресенье, 19 января, в полицию города поступила жалоба на нарушение общественного порядка на северо-востоке Лондона.

На месте происшествия по прибытии полиция обнаружила тела трех мужчин с ножевыми ранениями. Погибшим было от 20 до 30 лет.

"Полиция начала расследование инцидента. Преступник пока не задержан", - отметили в полиции.

  • Напомним, 3 октября сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападавшего ликвидировали.
  • 29 ноября в результате нападения с ножом ранее судимого исламиста на Лондонском мосту погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего.
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