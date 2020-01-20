В Лондоне в результате нападения с ножом погибли три человека

20 января, 2020, 11:59

В северо-восточном районе Лондона (Великобритания) три человека стали жертвами нападения неизвестного с ножом

Об этом сообщили в полиции

Вечером в воскресенье, 19 января, в полицию города поступила жалоба на нарушение общественного порядка на северо-востоке Лондона.

На месте происшествия по прибытии полиция обнаружила тела трех мужчин с ножевыми ранениями. Погибшим было от 20 до 30 лет.

"Полиция начала расследование инцидента. Преступник пока не задержан", - отметили в полиции.