 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоBoeing полностью изменит программное обеспечение самолетов 737 MAX, - СМИ

Boeing полностью изменит программное обеспечение самолетов 737 MAX, - СМИ


фото: reuters
Компания Boeing полностью поменяет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, с которыми случилось несколько авиакатастроф

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, сначала Boeing планировал переписать программное обеспечение только для системы MCAS, некорректная работа которой и была причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Однако впоследствии решили изменить софт полетного компьютера полностью.

В самой компании заявили, что столкнулись с какой-то новой проблемой при изменении программного обеспечения и работают над ее решением. Собственно, поэтому и отложили повторное введение 737 MAX в эксплуатацию.

"Мы проводим необходимые обновления и сотрудничаем с Федеральным управлением авиации над представлением этого изменения, а также информируем наших клиентов и поставщиков. Наш высокий приоритет - обеспечение безопасности 737 MAX и соответствия всем регуляторным нормам, прежде чем модель вернется к эксплуатации ", - заявили в Boeing.

Читайте также: Запрещенный Boeing . Как авиакатастрофа в Эфиопии скажется на перевозках в мире

  • Напомним, в середине марта 2019 г. из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.

  • В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.

  • Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 года. Ожидается, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для восстановления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать