Boeing полностью изменит программное обеспечение самолетов 737 MAX, - СМИ

20 января, 2020, 11:51

Компания Boeing полностью поменяет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, с которыми случилось несколько авиакатастроф

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, сначала Boeing планировал переписать программное обеспечение только для системы MCAS, некорректная работа которой и была причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Однако впоследствии решили изменить софт полетного компьютера полностью.

В самой компании заявили, что столкнулись с какой-то новой проблемой при изменении программного обеспечения и работают над ее решением. Собственно, поэтому и отложили повторное введение 737 MAX в эксплуатацию.

"Мы проводим необходимые обновления и сотрудничаем с Федеральным управлением авиации над представлением этого изменения, а также информируем наших клиентов и поставщиков. Наш высокий приоритет - обеспечение безопасности 737 MAX и соответствия всем регуляторным нормам, прежде чем модель вернется к эксплуатации ", - заявили в Boeing.

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