Boeing полностью изменит программное обеспечение самолетов 737 MAX, - СМИ
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, сначала Boeing планировал переписать программное обеспечение только для системы MCAS, некорректная работа которой и была причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Однако впоследствии решили изменить софт полетного компьютера полностью.
В самой компании заявили, что столкнулись с какой-то новой проблемой при изменении программного обеспечения и работают над ее решением. Собственно, поэтому и отложили повторное введение 737 MAX в эксплуатацию.
"Мы проводим необходимые обновления и сотрудничаем с Федеральным управлением авиации над представлением этого изменения, а также информируем наших клиентов и поставщиков. Наш высокий приоритет - обеспечение безопасности 737 MAX и соответствия всем регуляторным нормам, прежде чем модель вернется к эксплуатации ", - заявили в Boeing.
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Напомним, в середине марта 2019 г. из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
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В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
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Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 года. Ожидается, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для восстановления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.
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