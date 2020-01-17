 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСША признали, что 11 военных пострадали во время иранской атаки

США признали, что 11 военных пострадали во время иранской атаки

Министерство обороны США признало, что при ракетной атаке Ирана по военной базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Об этом сообщает Reuters.

После удара по авиабазе Аль Асад в некоторых солдат диагностировали сотрясение мозга, рассказал представитель Центрального командования США. Часть пострадавших доставили в Германию и Кувейт на дополнительное обследование. Все они в дальнейшем вернутся в Ирак.

Сначала власти США утверждала, что при обстреле, совершенном в ночь на 8 января, никто не пострадал.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2020 пятница

16 января, 2020 четверг

больше новостей

17 января, 2020 пятница

16 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать