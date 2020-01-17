США признали, что 11 военных пострадали во время иранской атаки
17 января, 2020, 07:54
Министерство обороны США признало, что при ракетной атаке Ирана по военной базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Об этом сообщает Reuters.
После удара по авиабазе Аль Асад в некоторых солдат диагностировали сотрясение мозга, рассказал представитель Центрального командования США. Часть пострадавших доставили в Германию и Кувейт на дополнительное обследование. Все они в дальнейшем вернутся в Ирак.
Сначала власти США утверждала, что при обстреле, совершенном в ночь на 8 января, никто не пострадал.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации .
- В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря.
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