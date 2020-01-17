США признали, что 11 военных пострадали во время иранской атаки

17 января, 2020, 07:54

Министерство обороны США признало, что при ракетной атаке Ирана по военной базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Об этом сообщает Reuters.

После удара по авиабазе Аль Асад в некоторых солдат диагностировали сотрясение мозга, рассказал представитель Центрального командования США. Часть пострадавших доставили в Германию и Кувейт на дополнительное обследование. Все они в дальнейшем вернутся в Ирак.

Сначала власти США утверждала, что при обстреле, совершенном в ночь на 8 января, никто не пострадал.