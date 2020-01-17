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Espreso.tvОбществоПрослушка Гончарука: СБУ открыла дело, - Рябошапка

Прослушка Гончарука: СБУ открыла дело, - Рябошапка


фото: РБК-Україна
Служба безопасности открыла уголовное производство по факту незаконного прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Да, открыто производство. Расследование ведет СБУ", - заявил генпрокурор.

Рябошапка отметил, что производство было открыто по факту прослушки Гончарука.

 
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