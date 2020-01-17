Прослушка Гончарука: СБУ открыла дело, - Рябошапка
17 января, 2020, 21:33
Служба безопасности открыла уголовное производство по факту незаконного прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
"Да, открыто производство. Расследование ведет СБУ", - заявил генпрокурор.
Рябошапка отметил, что производство было открыто по факту прослушки Гончарука.
- Напомним, что 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
- "Слуги народа" не готовы поддержать отставку Гончарука без решения президента.
- Зеленский не принял отставку Гончарука.
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