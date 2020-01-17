Прослушка Гончарука: СБУ открыла дело, - Рябошапка

17 января, 2020, 21:33

Служба безопасности открыла уголовное производство по факту незаконного прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Да, открыто производство. Расследование ведет СБУ", - заявил генпрокурор.

Рябошапка отметил, что производство было открыто по факту прослушки Гончарука.