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Espreso.tvОбществоВ УГО отрицают, что "слили" аудиозаписи разговора Гончарука

В УГО отрицают, что "слили" аудиозаписи разговора Гончарука

Управление государственной охраны отрицает, что их работники обнародовали аудиозаписи разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны.

"Информация о" сливе "аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В УГО отмечают, что военнослужащие и другие уполномоченные государственные органы осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любой прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

"Обращаемся к представителям СМИ с просьбой не использовать в своих сообщениях недостоверную и непроверенную манипулятивной информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 января в YouTube была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Кузнецов и министром финансов Оксаной Маркаров о курсе доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

  • В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.
  • 15 января народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук подтвердила факт голосования в парламентской фракции об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.
  • В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

 

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