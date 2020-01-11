МВД передало в Иран образцы ДНК родственников погибших
11 января, 2020, 12:35
Эксперты МВД и следователи Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе в Тегеране
Утром в субботу, 11 января 2020 года, электронная ДНК формула была направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД Украины.
"Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев", - отмечается в сообщении.
Справка
15 спасателей, 4 следственных и 3 эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины трагедии с Boeing 737.
- Напомним, сегодня Тегеран признал, что сбил самолет МАУ .
- Иранский генштаб объяснил, как это произошло .
- Есть соответствующая официальное заявление президента ИРИ Хасана Рухани .
- С похожей воззванием выступил и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф .
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