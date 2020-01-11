МВД передало в Иран образцы ДНК родственников погибших

11 января, 2020, 12:35

Эксперты МВД и следователи Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Утром в субботу, 11 января 2020 года, электронная ДНК формула была направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД Украины.

"Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев", - отмечается в сообщении.

Справка

15 спасателей, 4 следственных и 3 эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины трагедии с Boeing 737.