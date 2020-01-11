 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМВД передало в Иран образцы ДНК родственников погибших

МВД передало в Иран образцы ДНК родственников погибших


фото: DNA India
Эксперты МВД и следователи Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Утром в субботу, 11 января 2020 года, электронная ДНК формула была направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД Украины.

"Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев", - отмечается в сообщении.

Справка

15 спасателей, 4 следственных и 3 эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины трагедии с Boeing 737.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2020 суббота

10 января, 2020 пятница

больше новостей

11 января, 2020 суббота

10 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать