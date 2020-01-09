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Espreso.tvОбществоУбийство на Одесчине 11-летней Даши Лукьяненко: обвиняемого должны перевести в общую камеру

Убийство на Одесчине 11-летней Даши Лукьяненко: обвиняемого должны перевести в общую камеру


фото: Радіо Свобода
Обвиняемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова не перевели в камеру-одиночку, несмотря на ходатайство Одесского следственного изолятора

Об этом сообщает Радио Свобода .

В ходатайстве в суд администрация пенитенциарного заведения сообщила, что у оперативного отдела есть информация об угрозе жизни и здоровью арестованного. На судебное заседание представитель СИЗО не приехал, факты угрозы не доказал.

До 11 декабря его также содержали в камере-одиночке, но изолятора временного содержания. В СИЗО его перевели после ходатайства потерпевших.

Сам обвиняемый заявил, что он не против перейти в общую камеру, "к общей массе", как он объяснил суда.

Судебное заседание перенесли на 27 января для того, чтобы защита Тарасова и сам обвиняемый могли ознакомиться с гражданским иском о возмещении морального ущерба. В течение 15 суток они могут изучить и представить отзыв на исковое заявление. Сейчас сумма ущерба не разглашается.

  • Напомним, 13 июня в 14:00 11-летняя Дарья пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась.
  • 19 июня тело убитой девушки достали из выгребной ямы.
  • Следствие считает, что убийство было совершено на сексуальной почве. В совершении преступления подозревают 22-летнего местного жителя Николая Тарасова, которому грозит пожизненное заключение.
  • Ранее сообщалось, что дело убийства в Одесской области 11-летней Даши Лукьяненко передали в суд.
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