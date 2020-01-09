Убийство на Одесчине 11-летней Даши Лукьяненко: обвиняемого должны перевести в общую камеру

В ходатайстве в суд администрация пенитенциарного заведения сообщила, что у оперативного отдела есть информация об угрозе жизни и здоровью арестованного. На судебное заседание представитель СИЗО не приехал, факты угрозы не доказал.

До 11 декабря его также содержали в камере-одиночке, но изолятора временного содержания. В СИЗО его перевели после ходатайства потерпевших.

Сам обвиняемый заявил, что он не против перейти в общую камеру, "к общей массе", как он объяснил суда.

Судебное заседание перенесли на 27 января для того, чтобы защита Тарасова и сам обвиняемый могли ознакомиться с гражданским иском о возмещении морального ущерба. В течение 15 суток они могут изучить и представить отзыв на исковое заявление. Сейчас сумма ущерба не разглашается.