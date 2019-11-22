Дело убийства в Одесской области 11-летней Даши Лукьяненко передали в суд, - Нацполиция

22 ноября, 2019, 20:21

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд дело об убийстве в поселке Ивановка Одесской области 11-летней Даши Лукьяненко

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленник обвиняется сразу по четырем статьям уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 146), покушение на ее изнасилование (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), убийство (п. п. 2, 9, ч. 2 ст. 115) и надругательство над ее телом (ч. 1 ст. 297) ", - говорится в сообщении.

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