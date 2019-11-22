Дело убийства в Одесской области 11-летней Даши Лукьяненко передали в суд, - Нацполиция
22 ноября, 2019, 20:21
Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд дело об убийстве в поселке Ивановка Одесской области 11-летней Даши Лукьяненко
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
"Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленник обвиняется сразу по четырем статьям уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 146), покушение на ее изнасилование (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), убийство (п. п. 2, 9, ч. 2 ст. 115) и надругательство над ее телом (ч. 1 ст. 297) ", - говорится в сообщении.
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- Напомним, 13 июня в 14:00 11-летняя Дарья пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась.
- 19 июня тело убитой девушки изьяли из выгребной ямы.
- Следствие считает, что убийство было совершено на сексуальной почве . В совершении преступления подозревают 22-летнего местного жителя Николая Тарасова, которому грозит пожизненное заключение.
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