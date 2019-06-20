Убийство 11-летней девочки в Одесской области: следствие назвало основную версию
Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба Нацполиции в facebook.
Сообщается, что для поисков девочки привлекли 400 работников Нацгвардии, 100 работников ДСЧС, 500 работников Нацполиции и кинологические группы.
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Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 26-летний местный житель Николай Тарасов. Он сейчас дает показания. Мужчине грозит пожизненное заключение.
Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы.
Напомним, 13 июня в 14.00 Дарья пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась.
19 июня тело ребенка получили с выгребной ямы.
Подозреваемый Николай Тарасов
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