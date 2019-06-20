Убийство 11-летней девочки в Одесской области: следствие назвало основную версию

20 июня, 2019, 12:46

Основная версия гибели Дарьи Лукьяненко - убийство на сексуальной почве

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба Нацполиции в facebook.

Сообщается, что для поисков девочки привлекли 400 работников Нацгвардии, 100 работников ДСЧС, 500 работников Нацполиции и кинологические группы.

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Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 26-летний местный житель Николай Тарасов. Он сейчас дает показания. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы.

Напомним, 13 июня в 14.00 Дарья пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась.

19 июня тело ребенка получили с выгребной ямы.

Подозреваемый Николай Тарасов