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Espreso.tvОбществоПЦУ надеется на признание со стороны еще четырех церквей, - Епифаний

ПЦУ надеется на признание со стороны еще четырех церквей, - Епифаний

Председатель ПЦУ митрополит Епфаний надеется на признание в 2020 году Православной церкви Украины еще четырьмя поместными церквями

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямой" .

По его словам, в нынешнем году продолжится процесс признания Православной церкви Украины.

"Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынский, и кипрская, и болгарский, и грузинская. То есть они созревают сейчас. И я верю, что в следующем году они должны присоединиться к процессу признания автокефалии украинской православной церкви ", - отметил Епифаний.

  • Напомним, 12 октября 2019 Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
  • Митрополит Епифаний поблагодарил Православной церкви Эллады за признание автокефалии Православной церкви Украины.
  • Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием его автокефалии в Греции.
  • 8 ноября патриарх Александрийский и всей Африки Феодор ІІ впервые упомянул имя предстоятеля ПЦУ в диптиха православных церквей во время богослужения в храме Архангелов в столице Египта Каире. Таким образом, Александрийский патриархат стал третьим из 15 поместных православных церквей, которые уже признали ПЦУ - после Вселенского патриархата и Элладской православной церкви в Греции.

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