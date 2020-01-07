ПЦУ надеется на признание со стороны еще четырех церквей, - Епифаний

7 января, 2020, 11:39

Председатель ПЦУ митрополит Епфаний надеется на признание в 2020 году Православной церкви Украины еще четырьмя поместными церквями

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямой" .

По его словам, в нынешнем году продолжится процесс признания Православной церкви Украины.

"Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынский, и кипрская, и болгарский, и грузинская. То есть они созревают сейчас. И я верю, что в следующем году они должны присоединиться к процессу признания автокефалии украинской православной церкви ", - отметил Епифаний.